Via libera al Paxlovid: la Regione Calabria firma accordo con medici e farmacie

La Regione Calabria ha formalmente confermato l'avvio delle prescrizioni per il Paxlovid, farmaco antivirale indicato nel trattamento degli adulti a rischio di evoluzione del coronavirus. La capsula potrà essere prescritta dai medici di medicina generale, e nuove scorte del farmaco arriveranno a partire dal prossimo 10 maggio.

Lo rende noto lo stesso ente, che spiega di non essersi fatto trovare impreparato: la Regione infatti ha ratificato e firmato tutte le documentazioni necessarie ed ha messo in atto ogni procedura del caso in concordo con l'Aifa, il Gruppo Tecnico per l'Emergenza Covid ed il Ministero della Salute. Saranno così i medici di famiglia a garantire l'accesso al farmaco, che sarà garantito a farmacie convenzionate ed ai depositi ospedalieri.

Nuove scorte del farmaco sono in arrivo, e nel mentre la Regione ha deciso di rifornire depositi e farmacie con proprie scorte. Per il momento rimarranno operativi anche i centri regionali già utilizzati per gestire i casi più complessi.