Omicidio stradale a Crotone, automobilista rinviato a giudizio

Antonio Leonardo

È stato rinviato a giudizio l'automobilista che investì ed uccise Antonio Leonardo lo scorso 21 agosto a Crotone. Un incidente drammatico avvenuto lungo Via Miscello da Ripe, quando l'ottantatreenne venne travolto attorno all'ora di cena mentre stava attraversando la strada.

Al termine dell'udienza preliminare svoltasi lo scorso 27 aprile presso il Tribunale di Crotone, il gup Romina Rizzo ha accolto la richiesta del pubblico ministero Ines Bellesi, rinviando a giudizio l'autista - il quarantacinquenne crotonese F.A. - per omicidio stradale.

Secondo quanto ricostruito durante il processo, la sera dell'incidente - avvenuto lungo un rettilineo pianeggiante - era caratterizzata da una buona visibilità e da un'ottima illuminazione. L'automobilista, che non procedeva a folle velocità bensì a 52 chilometri orari (come certificato dalla scatola nera a bordo del suo mezzo) ha più volte ribadito di non aver visto l'anziano.

Il giudice ha dunque fissato la prima udienza del processo a carico dell'imputato per il prossimo 26 settembre.