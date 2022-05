Vede i carabinieri e tenta di disfarsi della droga: un arresto a Frascineto

Un ventottenne è stato tratto in arresto in flagranza di reato, lo scorso 28 aprile a Frascineto, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Lo rendono noto i Carabinieri della compagnia di Castrovillari, intervenuti la sera stessa a seguito di un controllo sul territorio.

In particolare i militari hanno notato che il giovane, dopo averli visti, ha accellerato il passo tentando di eluderli, per poi gettare via una busta di carta. Un atteggiamento decisamente sospetto, che ha portato al fermo immediato del giovane ed al recupero del sacchetto: questo conteneva 5 involucri in plastica pieni di marijuana, per un peso complessivo di ben 255 grammi.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed inviata al laboratorio provinciale di Vibo Valentia, dove sarà analizza la quantità di principio attivo. Il giovane invece, dopo l'arresto, si è visto sottoporre all'obbligo di presentazione in caserma.