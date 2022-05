Covid, crollano tamponi e contagi: scoperti 933 casi

Sono "solo" 933 i casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Calabria. Un vero e proprio crollo rispetto ai giorni scorsi, contraddistinti comunque da una netta diminuizione dei casi, che trova spiegazione nel basso numero di tamponi processati: 4.961.



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Reggio Calabria (+340), seguita Cosenza (+268), Crotone (+300), Catanzaro (+155) e Vibo Valentia (+2), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+3). Processati 2 milioni e 955.243 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 18,81%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 136.731 (+340), mentre i casi attivi sono 7.820. Di questi: 7.747 in isolamento, 71 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 128.151 i guariti e 760 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 92.013 (+268), mentre i casi attivi sono 46.826. Di questi, 46.757 sono in isolamento, 66 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 44.125 guariti e 1.062 deceduti.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 36.874 (+165) mentre gli attivi sono 3.310, di cui 3.294 in isolamento domiciliare e 16 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 33.343 i guariti e 221 i deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 53.573 (+155), mentre i casi attivi sono 7.403. Di questi, 7.304 in isolamento, 86 in reparto e 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 45.887 i guariti e 283 i decessi.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 38.418 (+2) mentre gli attivi sono 18.238. Di questi: 18.220 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 20.010 i guariti e 170 i deceduti.