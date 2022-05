Rifiuti. Consiglieri Comunali: “No alla discarica di Giammiglione”

“Non possiamo che ribadire ed associarci al No che il sindaco ha espresso nel recente incontro tecnico in Regione sulla ipotesi di realizzazione di una discarica di rifiuti “pericolosi e non” in località Giammiglione.” È quanto affermano in una nota congiunta i Consiglieri Comunali Paolo Acri, Domenico Lo Guarro, Giada Vrenna, Ginetta Tallarico, Paola Liguori, Antonella Passalacqua, Domenico Ceraudo e Santo Facino, che aggiungono: “Del resto anche in Consiglio Comunale avevamo espresso la nostra contrarietà a quello che si paventa come l’ennesimo schiaffo alla città.”

“Non è accettabile, e non per partito preso, - avanzano i Consiglieri - che si pensi di realizzare una discarica in un’area a rischio alluvionale. Sappiamo bene quali sono state le conseguenze che Crotone ha pagato a caro prezzo per gli eventi alluvionali. Una discarica in quell’area sarebbe una costante spada di Damocle sulla città.”

Per i consiglieri “l’interesse privato non può prevalere sull’interesse pubblico, sulla sicurezza dei cittadini, sulla tutela dell’ambiente, sulla salute delle persone” e dunque “occorre che si faccia fronte comune contro questo pericolo, che anche altri Enti come Provincia e Regione si esprimano in maniera chiara e netta come ha fatto il Comune di Crotone avverso la realizzazione della discarica.”

“Sarà una battaglia da condurre con i denti ma sicuramente come Consiglieri Comunali e rappresentanti dei cittadini non ci tireremo indietro”, concludono i Consiglieri Comunali.