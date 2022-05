“Vipere davanti la scuola del Villaggio Frassa”: la denuncia del Movimento del Territorio

“Una situazione di degrado ambientale ed incuria, fonte di seri rischi e pericoli per l’intera comunità scolastica e, in particolare, per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia della frazione Villaggio Frassa di Corigliano Rossano. Nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini, dei genitori dei bambini, nonché del dirigente scolastico dell’Istituto e dell’Auser, ad oggi il Comune non ha ancora provveduto alla necessaria pulizia e bonifica dell’area in oggetto. L’ennesima, triste conferma dell’attuale disattenzione amministrativa”. È quanto dichiara, in una nota, il Movimento del Territorio con Pasqualina Straface.

“Da oltre 15 giorni si susseguono segnalazioni ai preposti uffici, ma invano. L’erba incolta è divenuta ricettacolo di animali, tant’è che è stata addirittura trovata anche una vipera dinnanzi l’edificio scolastico. È mai possibile – si chiedono dal Movimento – che per simili interventi ogni volta deve trascorrere tanto tempo ed i cittadini non ottengono risposte celeri ed efficaci a quelli che sono elementari servizi? È mai possibile che aree situate in prossimità delle scuole pubbliche della città presentino tali condizioni? La nostra denuncia è forte e chiara, di solidarietà e vicinanza alle famiglie dei piccoli allievi ed a tutta la comunità scolastica di Villaggio Frassa, che merita attenzione istituzionale e decoro urbano, nonché di dura condanna di tali episodi che contribuiscono ad alimentare il diffuso e comprensibile malcontento nella popolazione”.