Settimana mondiale della CRI: il Comune di Crotone si “veste” di rosso in onore dei volontari

In occasione della Settimana Mondiale della Croce Rossa, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha incontrato, nella Casa Comunale, la responsabile dell’area sociale Irene Trocino e i volontari Mattia Bardoscia e Simone Foresta.

I rappresentanti della CRI hanno consegnato al primo cittadino la bandiera della Croce Rossa che sarà collocata sulla facciata del palazzo di Città dove resterà esposta per tutta la settimana quale segno di riconoscenza per quanto i volontari fanno per la comunità cittadina.

Il sindaco, nel ricevere la bandiera, ha ringraziato i rappresentati della Croce estendendo la riconoscenza a tutti i volontari evidenziando, in particolare, il contributo che offrono al servizio della comunità.

Per tutta la settimana, inoltre, il palazzo di Città, simbolicamente sarà illuminato di rosso.