Sicurezza sul lavoro: Ecoross premia cinque dipendenti

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, giovedì 28 aprile, l’azienda Ecoross ha inteso premiare cinque operatori che si sono particolarmente distinti sia nel rispetto della normativa vigente sia nell’utilizzo corretto e puntuale dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi).

Un riconoscimento che gratifica i dipendenti, in servizio presso cinque diversi cantieri, ma anche la stessa azienda, che ha posto la sicurezza tra le massime priorità effettuando ingenti investimenti e ottenendo la specifica Certificazione ISO 45.001.

«In Ecoross – afferma l’Amministratore unico Walter Pulignano - abbiamo l’attitudine ad introdurre premialità a beneficio di quei lavoratori che dimostrano dedizione, impegno, serietà e rispetto delle regole. In questa occasione abbiamo inteso canalizzare l’attenzione sul versante della sicurezza che per noi è imprescindibile. Eventi come questo rappresentano motivo di orgoglio per l’azienda, a conferma che la grande squadra di Ecoross continua a muoversi nella giusta direzione. Siamo molto rigidi e scrupolosi in tema di sicurezza e, quando necessario, agiamo di conseguenza anche a tutela dello stesso lavoratore. In larga parte – conclude Pulignano - mi risulta che in tutti i cantieri in cui operiamo vi sia la massima osservazione alle prescrizioni, infatti abbiamo consegnato i riconoscimenti a cinque dipendenti ma ce ne sarebbero tanti altri da premiare!».

La cerimonia di consegna dei premi, avvenuta presso la sede centrale dell’azienda, ha inteso far emergere anche la valorizzazione e l’attenzione che Ecoross riserva alle risorse umane, vero patrimonio di un’impresa che ambisce a crescere e a consolidarsi.

Commossi e soddisfatti i cinque lavoratori - Michele Fazio, Sergio Toscano, Vincenzo Brunetti, Massimo Guglielmi, Piero Paolo Capalbo, in servizio nei cantieri di Acri, Corigliano, Crosia, Mandatoriccio, Rossano – che hanno ricevuto il riconoscimento dall’Amministratore unico alla presenza del Procuratore di Ecoross Eugenio Pulignano, del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ing. Antonio Reda, del Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana dott. Simone Turco, del Responsabile Risorse Umane dott. Francesco Scigliano e del Responsabile area Amministrazione Giovanni Placonà.

Fare sicurezza è e deve essere la parola chiave per un’azienda, anche in termini di addestramento del personale. «Investire in sicurezza – afferma l’ing. Antonio Reda, RSPP - minimizza il rischio di infortunio, portando la curva del rischio verso lo zero. In queste realtà aziendali, in cui i rischi sono diversi e specifici per le varie mansioni, alla fine l’investimento in sicurezza non risulta essere un costo bensì un risparmio per l’azienda, poiché un possibile infortunio porterebbe a costi diretti e indiretti quali il fermo di una risorsa umana, la sua sostituzione e così via. Ecoross ha deciso di investire in sicurezza in ogni ambito aziendale, dalle attrezzature all’organizzazione, dai sistemi antincendio ad una continua formazione dei lavoratori».

Sul fronte sicurezza, Ecoross è un’azienda strutturata, dotata di uno specifico sistema di monitoraggio e controllo «Tale attività – spiega il dott. Francesco Scigliano, Responsabile Risorse Umane – ci consente di poter intervenire in tempi rapidi su eventuali anomalie riscontrate nei diversi cantieri, con le opportune azioni correttive. A volte si ricorre anche ad un sistema sanzionatorio per gli inadempienti. È bene precisare che, nonostante gli sforzi profusi da tutte le figure coinvolte nella salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro, molti infortuni a volte accadono perché non si ottempera con particolare attenzione alle procedure previste da parte degli addetti ai lavori. Il sistema in essere, certificato, e i controlli effettuati giornalmente dai preposti, tuttavia, ci hanno consentito negli anni di diminuire l’incidenza percentuale degli infortuni sul lavoro».