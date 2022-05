Covid in Calabria: i guariti (+1.723) superano i positivi (+1.246). Due i decessi

In Calabria aumentano i guariti da Covid-19 e cala ancora la diffusione del contagio. A confermarlo è il bollettino di oggi, 1 maggio, dove i guariti (+1.723) superano i nuovi positivi (+1.246); mentre i decessi sono due (uno nel Catanzarese e uno Cosentino).

È ancora la provincia di Cosenza a registrare il numero più alto di positivi (+512), seguono Catanzaro (+411), Reggio (+232), Crotone (+44), Vibo Valentia (+41). Atri sei casi sono stati invece segnalati da fuori regione. I positivi di oggi sono stati scoperti su un totale di 6.456 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 359.129, mentre i decessi totali 2.505. Gli attuali positivi sono in tutto 84.156 (-479) mentre sono 272.468 le persone uscite dall’incubo del Coronavirus.

Diminuiscono i ricoveri tanto in reparto, quanto in terapia intensiva. Nei reparti ordinari si trovano quindi 255 persone (-6), in terapia intensiva 18 (-1), mentre in isolamento domiciliare sono in 83.883 (-462).

DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 136.391 (+232). Qui i casi attivi sono 7.793 e di questi: 7.715 in isolamento, 75 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 127.841 i guariti e 757 i morti.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 53.418 (+411), mentre i casi attivi sono 7.401. Di questi, 7.306 in isolamento, 84 reparto e 11 in rianimazione. Complessivamente, sono 45.734 i guariti e 283 decessi.

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 91.745 (+512), mentre i casi attivi sono 46.669. Di questi, 46.603 sono in isolamento, 62 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 44.014 guariti e 1.062 deceduti. L'ASP di Cosenza comunica “6 nuovi soggetti positivi nel Setting fuori regione”.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 136.391 (+232), mentre gli attivi sono 3.287, di cui 3.271 in isolamento domiciliare e 16 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 33.202 i guariti e 220 i deceduti.

Nel Vibonese, il computo totale è di 38.416 (+41) e gli attivi sono 18.296. Di questi: 18.278 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 19.950 guariti e 170 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 6 positivi. Il totale dei casi è di 2.450 casi. Gli attuali positivi sono 710 (-4), tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.727 (+10) e i decessi 13.