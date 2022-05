Senza mascherina alla processione, multati sindaco e portantini

Senza mascherina alla processione dell’Affrontata svoltasi la scorsa domenica di Pasqua ad Acquaro, nel vibonese. Per questo motivo alcuni portantini della statua di San Giovanni ma anche il sindaco della cittadina, Giuseppe Barilaro, si sono viti notificare dai carabinieri dei verbali con cui gli sono state contestate delle sanzioni per circa 280 euro, quanto previsto appunto dalle norme per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Multe che hanno lasciato sbigottiti gli interessati che hanno raccontato come il parroco si fosse confrontato con il vescovo e che quest’ultimo avesse dato l’ok ad abbassare le mascherine durante la corsa per poi risollevarle dopo la cosiddetta “svelazione” della Vergine.

Nel frattempo si apprende che stesse misure sono state adottate a Soriano Calabro, mentre non è ancora dato sapere se un simile provvedimento sia stato assunto anche per i portatori dell’Affrontata di Arena e della 'Ncrinata di Dasà, paesi limitrofi con il centro delle Serre Vibonesi.