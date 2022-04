Contrasto all’avvelenamento dei cani: scoperti bocconi avvelenati in diversi comuni

Vasta operazione dei Carabinieri Forestali, impegnati tra Basilica e Calabria per contrastare l'ignobile utilizzo dei bocconi avvelenati. Una piaga che ogni anno causa la morte di migliaia di animali tra cani e gatti non necessariamente randagi, e che, ovviamente, è vietata.

Il controllo a tappeto in Calabria è stato svolto in tre province. Interessati i comuni di Cerchiara di Calabria, Castrovillari, Morano Calabro, Caloveto, Cropalati, Paludi, San Pietro in Guarano, Celico e Serra Pedace nel cosentino; Pallagorio, Cutro, Carfizzi e Casabona nel crotonese; Cropani nel catanzarese.

Individuati dei bocconi avvelenati nei centri di Castrovillari e Morano Calabro, composti da scarti di macelleria impregnati di veleno. Le aree sono state bonificate e segnalate, mentre le esche sono state distrutte.