Covid, sempre meno contagi (+1.556) ma non diminuiscono i decessi (+8)

Continuano a diminuire i casi complessivi di coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti conta 1.556 casi a fronte di 2.583 guariti, a cui segue anche una decisa diminuizione del numero dei ricoverati (-15). Non accenna a diminuire invece il numero dei decessi (+8): ad oggi in Calabria sono morte 2.503 persone a causa del covid-19.



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza (+578), seguita daCatanzaro (+434), Reggio Calabria (+300), Crotone (+133) e Vibo Valentia (+98), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+13). Processati 2 milioni e 934.826 tamponi (+8.175) da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 19,03%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 91.233 (+578), mentre i casi attivi sono 46.622. Di questi, 46.546 sono in isolamento, 71 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 43.550 guariti e 1.061 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 53.007 (+434), mentre i casi attivi sono 7.510. Di questi, 7.416 in isolamento, 83 in reparto ed 11 in rianimazione. Complessivamente, sono 45.215 i guariti e 282 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 136.159 (+300), mentre i casi attivi sono 8.134. Di questi: 8.050 in isolamento, 81 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 127.268 i guariti e 757 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 36.665 (+133) mentre gli attivi sono 3.320, di cui 3.302 in isolamento domiciliare e 18 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 33.125 i guariti e 220 i deceduti.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 38.375 (+98) mentre gli attivi sono 18.335. Di questi: 18.317 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 19.870 i guariti e 170 i deceduti.