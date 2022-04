Non si ferma all’alt, inseguito e arrestato. Fuori dall’auto lancia pistola e munizioni

I Carabinieri di Castrovillari hanno arrestato un 50enne di San Lorenzo del Vallo per porto abusivo di armi e munizioni, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Durante un normale servizio di pattuglia, non lontano dal centro abitato, i militari hanno intimato di fermarsi ad una vettura di grossa cilindrata.

Il conducente, però, invece di arrestare la marcia, ha bruscamente aumentato la velocità fuggendo via e innescando così un pericoloso inseguimento, con una serie di manovre azzardate sia per lui stesso che per gli altri automobilisti.

All’inseguimento hanno preso parte anche altre pattuglie dell’Arma che sono riuscite a bloccare l’uomo quando questi ha momentaneamente perso il controllo della vettura.

I carabinieri hanno anche recuperato un involucro che il 50enne aveva lanciato dal finestrino e al cui interno vi era una pistola clandestina, in buono stato d'uso, oltre a varie munizioni dello stesso calibro: il tutto, una volta sequestrato, è stato tramesso al Ris di Messina per degli accertamenti tecnici e balistici.