Primo Maggio, Fillea Cgil aderisce alla giornata in ricordo delle vittime sul lavoro

La Fillea Cgil Calabria e la Cgil di Cosenza aderiscono alla giornata in ricordo delle vittime sul lavoro promossa dal comitato spontaneo “Piazza Spirito Santo”, per domenica prossima, Primo Maggio, in piazza Spirito Santo a Cosenza.

“Parteciperemo con nostri delegati e quadri a questa giornata di ricordo di tutte le vittime sul lavoro e renderemo omaggio, con la consegna di targhe ricordo, ad alcuni compagni/lavoratori dello ‘Spirito Santo’ prematuramente scomparsi, al fine di rendere indelebile il loro sacrificio”, ha commentato il Segretario Generale Fillea Cgil Calabria Simone Celebre.

“Domenica – ha aggiunto - saremo, inoltre, come Fillea alla manifestazione di Cgil Cisl e Uil in programma alla “Montagnella” di Carfizzi. Intendiamo fare nostre le parole pronunciate venerdì scorso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Udine quando ha ricordato Lorenzo Parelli, lo studente morto in uno stage nell’ambito di un percorso scuola-lavoro: ‘La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto, una necessità, assicurarla un dovere inderogabile’, una frase che facciamo nostra perché sono più di due milioni i morti sul lavoro che si registrano annualmente nel mondo e quasi tre al giorno in Italia”.

“Si tratta di una vera e propria strage quotidiana e continua. Perciò – ha proseguito Celebre - il Primo Maggio, festa del Lavoro e dei Lavoratori, che non è, come ha sottolineato il presidente Mattarella sempre a Udine, ‘una ricorrenza rituale o astratta ma si tratta di un'occasione di richiamo e riflessione’, deve diventare un’opportunità preziosa di riflessione per tutti coloro che si occupano di sicurezza sul lavoro. Ognuno di noi di fronte a questa strage quotidiana deve attivarsi affinché non ci siano più morti assurde sui posti di lavoro”.