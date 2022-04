1° Maggio tra auto storiche: a Reggio torna l’Autoretrò in riva allo Stretto

Ottava edizione del festival “Autoretrò in riva allo Stretto” per un Primo Maggio all’insegna delle auto storiche. Reggio Calabria ospiterà dunque l’ottava edizione del festival, valido anche come primo memorial “Lillo Cavallo”, in ricordo del compianto presidente dell’Aremes (Associazione Reggina Mezzi Storici), autentico sportivo e personaggio illustre del mondo dell’automobilismo cittadino.

Il piazzale “Enzo Ferrari” del capoluogo ospiterà oltre 100 autovetture storiche che giungeranno in riva allo Stretto per commemorare nel migliore dei modi Lillo, deus ex machina di questa manifestazione nelle precedenti sette edizioni. La città sarà invasa da splendide auto d’epoca che richiameranno tantissime appassionati a far da cornice alla giornata di sport e divertimento.

Si parte con il raduno dei partecipanti nel piazzale “Enzo Ferrari” previsto per le ore 8.30. Saranno, quindi, tantissimi gli appassionati delle storiche quattro ruote che non si lasceranno scappare l’occasione per ammirare, fotografare e fotografarsi accanto alle fiammanti e preziose “Autoretrò”.

Dopo il raduno nel piazzale “Ferrari”, per le ore 9.40 previsto il saluto delle autorità sportive e politiche e la successiva presentazione delle singole auto.

Alle 10.50, tutti i partecipanti daranno vita alla sfilata sul Lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio ed il successivo trasferimento sulla Costa Viola dove si fermeranno presso la struttura culinaria “Antico Carro”. In questa location sarà consegnato il premio alla memoria del compianto “Lillo Cavallo”.