Pnrr, Voce: “Presentate 25 proposte per Crotone. Il Comune rispettando le tempistiche dell’UE”

“Ad oggi sono state presentate 25 proposte legate ai bandi del PNRR, afferenti alle diverse missioni di cui si compone il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 25 proposte per un totale di 44 milioni di euro per interventi legati al ciclo di rifiuti, agli edifici scolastici, all’impiantistica sportiva, al sociale, ai beni confiscati alla mafia. Senza contare i 20 milioni già ottenuti attraverso il programma Rigenerazione Urbana che ricade nell’ambito della Missione 5 componente 2. E ancora, il lavoro in corso sulla digitalizzazione dell’Ente afferente alla Missione 1.” A renderlo noto è il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che al contempo intende informare i crotonesi che “l’ente sta rispondendo in maniera adeguata rispettando le tempistiche imposte dall’unione Europea”.

“Le misure pubblicate corrispondono a circa il 70 per cento rispetto a quelle previste in totale per gli enti locali, - avanza il primo cittadino di Crotone - con una partecipazione del comune di Crotone pari al 90 per cento degli interventi prevedendo in alcuni casi anche più proposte per singoli interventi. L’amministrazione – aggiunge -ha inteso dare la giusta priorità alle opportunità legate al PNRR, creando un servizio ad hoc nel nuovo organigramma e assegnando specifica delega Assessorile.”

“Non è più il momento di parlare di sfida ma di lavorare senza sosta, - conclude Voce - in una corsa contro il tempo che ha una scadenza, Giugno 2022, data entro la quale i bandi legati al PNRR per gli Enti Locali dovranno essere tutti emessi.”