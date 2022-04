Droga: arrestate due persone a Crotone

Due persone sono state arrestate a Crotone dagli agenti della Questura locale per detenzione di sostanza stupefacente.

Il primo arresto è scattato nel noto quartiere Fondo Gesù. L'uomo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, è stato notato dai poliziotti mentre camminava a passo svelto.

Accortosi della volante, il soggetto si è disfatto di alcuni involucri contenenti 20 grammi cocaina in dosi e si è poi messo in fuga. Bloccato e arrestato, è stato successivamente alla locale Casa Circondariale. All'esito del giudizio per direttissima, tenutosi nei giorni scorsi, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione più una multa di 4000 euro.

Il secondo arrestato, invece, controllato alla guida della propria autovettura mentre percorreva la S.S. 106, a seguito di perquisizione veicolare e personale, è stato trovato in possesso di 2 chilogrammi marijuana riposti in un sacco su un sedile, nonché altri 10 gr tre gli indumenti.

Anche quest'ultimo è stato associato alla locale Casa Circondariale e, all'esito del giudizio per direttissima, gli è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, con divieto di allontanamento dal territorio crotonese.