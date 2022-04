Cambio al vertice dell’Ufficio circondariale marittimo di Soverato: arriva il comandante Leo Spina

Dopo un periodo di reggenza assolto in maniera impeccabile dal Primo Luogotenente Francesco Peluso, dal 2 maggio l’Ufficio circondariale marittimo di Soverato avrà un nuovo Comandante: il Tenente di Vascello Leo Spina.

Il neo-comandante Leo Spina proviene dalla Capitaneria di porto di Monfalcone, dove ha ricoperto, da ultimi, gli incarichi di Capo servizio “Personale marittimo” e Capo delle sezioni “Demanio e contenzioso” e “Naviglio e patenti”.

E’ specializzato nel campo della sicurezza della Navigazione, veste nella quale ha svolto e continuerà a svolgere attività di ispezione a bordo delle navi in tutto il Compartimento marittimo di Crotone (da cui l’Ufficio circondariale marittimo di Soverato dipende).

In possesso di due lauree magistrali, in “Scienze del governo e dell’amministrazione del mare” e in “Economia e management marittimo e portuale”, e di un master di 1° livello in “Logistica e Trasporti”, il Comandante Spina abbraccia entusiasticamente questa nuova avventura professionale, con la consapevolezza delle più alte responsabilità che comporta l’incarico a lui affidato, in un’area vasta, caratterizzata dal delicato equilibrio ambientale e dalle accresciute criticità socio-economiche a livello locale, che gli ultimi avvenimenti pandemici ed economici stanno consegnando alla storia.