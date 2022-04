Covid. In Calabria contagi leggermente in discesa (+1.834) e 4 morti

Continua a scendere il numero di casi Covid-19 in Calabria, visto che ore i positivi nel bollettino odierno sono stati 1.834 (ieri erano 2.063). I decessi sono stati invece 4 nelle ultime 24: due nel Reggino, uno nel Catanzarese e uno nel Crotonese.

Dai 9.022 test effettuati oggi, è emerso che è il Cosentino - con i suoi 616 nuovi casi – a registrare il numero maggiore di nuovi postivi, seguono Reggio Calabria (+512), Catanzaro (+405), Crotone (+178), Vibo Valentia (+111). Altri 12 casi sono stati invece segnalati dai setting fuori regione. nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 356.327, mentre i decessi totali sono stati 2.495. I guariti di oggi sono 2.840 per un totale di 268.162 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 885.670 (-1.010).

Quanto ai ricoveri, oggi si registra un allentamento della pressione nei reparti ordinari con 5 dimissioni e un totale di 286 pazienti che necessitano di cure. In terapia intensiva si trovano invece ci sono 18 pazienti (+1); mentre in isolamento domiciliare sono in 85.366 (-1.006)

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 135.859 (+512) mentre i casi attivi sono 8.371. Di questi: 8.283 in isolamento, 86 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 126.733 i guariti e 755 i morti.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 52.573 (+405), mentre i casi attivi sono 7.521. Di questi, 7.488 in isolamento, 82 reparto e 11 in rianimazione. Complessivamente, sono 44.771 i guariti e 281 decessi.

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 90.655 (+616), mentre i casi attivi sono 47.444. Di questi, 47.360 sono in isolamento, 79 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 42.155 guariti e 1.056 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica “628 nuovi soggetti positivi di cui 12 fuori regione”.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 36.532 (+178), mentre gli attivi sono 3.335, di cui 3.314 in isolamento domiciliare e 21 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 32.977 i guariti e 220 i deceduti.

Nel Vibonese, il computo totale è di 38.277 (+111) e gli attivi sono 18.295. Di questi: 18.277 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 19.812 guariti e 170 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 12 positivi. Il totale dei casi è di 2.431 casi. Gli attuali positivi sono 704 (+9), tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.714 (+3) e i decessi 13.