Operazione ‘Deep 1‘. Occhiuto: “Lo Stato c’è”

Roberto Occhiuto

“L'operazione ‘Deep 1‘ - realizzata dalla Legione Carabinieri Calabria, guidata dal generale di Brigata Pietro Francesco Salsano, con il coordinamento della Procura di Reggio Calabria - rappresenta un altro importante passo in avanti nel contrasto ai reati ambientali, che purtroppo continuano ad interessare la nostra Regione e che ogni anno devastano un patrimonio naturalistico di inestimabile valore.” Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che aggiunge: “Fin da mio insediamento ho posto la tutela dell'ambiente al centro dell'impegno istituzionale e dell'agenda di governo della Giunta regionale, attivando tutte le sinergie necessarie a un'urgente e fondamentale inversione di rotta, anche ad esempio attraverso la collaborazione avviata a novembre con la Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Con l'operazione ’Deep’, per il Goverantore si era raggiunto “un primo risultato” e oggi “grazie al prezioso impegno di magistratura e forze dell'ordine - si aggiunge un altro tassello, con numerosi provvedimenti di sequestro, e decine di sanzioni e denunce, che se da un lato certificano una diffusa violazione delle norme ambientali, dall'altro attestano una presenza forte dello Stato.”

“Come hanno ben detto gli inquirenti, il valore di queste operazioni – avanza Occhiuto - è anche pedagogico e preventivo: tutti i cittadini devono sentirsi parte in causa in questa vera e propria missione che stiamo portando avanti, e che riguarda tanto la salute quanto le possibilità di sviluppo della Calabria.

“La Regione non può consentire più che il nostro territorio - e in particolare il nostro mare - venga maltrattato, - chiosa il presidente calabrese - quando dovrebbe rappresentare, invece, la più strategica delle risorse, anche in chiave economica e turistica. Esprimo, dunque, - conclude - un ringraziamento e un sentimento di riconoscenza alla Legione Carabinieri Calabria, Arma Forestale e dei Cacciatori, e alla Procura di Reggio Calabria per questo altro decisivo intervento”.