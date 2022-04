Catanzaro. Incendio divampa in un appartamento del quartiere S. Maria: nessun ferito

Appartamento in fiamme nel quartiere S. Maria di Catanzaro. Il rogo è divampato intorno all’ora di pranzo e, fortunatamente, in quel momento nello stabile non dimorava nessuno.

Le fiamme hanno interessato il locale bagno e le porte delle stanze limitrofe con danni da annerimento delle pareti nei rimanenti locali.

Sul posto sono intervenute le Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale che, con supporto di autoscala, hanno raggiunto l’abitazione posta al primo piano di una palazzina di quattro appartamenti.

L’intervento dei Vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Le operazioni di soccorso coordinate dal CS Rosi Francesco.