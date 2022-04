Alcool & Drugs, al via nuova operazione della Roadpol

Al via nuova campagna di controllo e monitoraggio della Roadpol, denominata Alcool & Drugs. Campagna che, come si evince dal nome stesso, sarà dedicata proprio all'utilizzo di sostanze proibite come alcool e droghe, assolutamente da evitare quando ci si mette alla guida.

Si tratta di un'operazione estesa in tutti i paesi membri dell'Unione Europa (esclusi Grecia, Slovacchia) ed a Svizzera, Serbia e Turchia, con il coinvolgimento dell'Emirato di Dubai in qualità di osservatore speciale. Si tratta di un'attività rientrante nel Piano di Azione Europeo 2021-2030, che si pone l'obiettivo di ridurre la mortalità causata da incidenti stradale e dunque di sensibilizzare la popolazione sulle principali problematiche alla base dei sinistri.

L'operazione prenderà il via dal prossimo 4 maggio: prevista un’intensificazione dei controlli effettuati dalle Polizie Stradali di tutta Europa, mirati alla guida in stato di ebbrezza alcolica, utilizzando le apparecchiature in dotazione e controllando tutti i conducenti di ogni tipo di veicolo, anche su due ruote, senza distinzione di fasce orarie, avendo cura di adottare ogni utile iniziativa funzionale alla migliore riuscita dell’operazione. Durante le giornate di controlli, gli Agenti della Polizia Stradale procederanno alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa vigente sul trasporto delle merci e tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.