Alternanza scuola-lavoro, il Comune di Cassano all’Ionio patrocina evento sul tema

Sindaco Papasso e Giunta Comunale

La giunta comunale di Cassano All’Ionio, nella più recente seduta, presieduta dal sindaco Gianni Papasso, assistita dal segretario generale Ciriaco Di Talia, ha discusso e approvato su proposta del responsabile del Settore Socio Turistico Culturale, la concessione del patrocinio gratuito dell’ente locale, per il convegno sul tema: “L’alternanza scuola/lavoro no profit: esperienze del terzo settore”.

L'evento si svolgerà il prossimo 6 maggio presso l'istituto scolastico Erodoto di Thurii di Cassano All’Ionio a cura del Movimento per la vita odv. Il Convegno in questione, è finalizzato al riconoscimento della possibilità di effettuare una valida esperienza di alternanza scuola/lavoro non presso soggetti convenzionali, quale può essere il luogo di lavoro, ma presso soggetti di natura diversa, non interessati alle logiche del profitto o di mercato, ma legati al volontariato ed al terzo settore.

L’evento, è stato sottolineato, riveste una grande valenza sociale ed educativa. L’atto, è stato dichiarato immediatamente esecutivo.