Omicidio Palmieri. Pena ridotta a 6 anni per il cugino della vittima

Da sinistra: Nicola Polito e Francesco Palmieri

Pena rideterminata in Appello per Nicola Polito, 35enne di Mileto, nel vibonese, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari e ritenuto l’assassino del cugino Francesco Palmieri, ucciso a Paravati l’1 aprile del 2020 (QUI).

I giudici di secondo grado - che non hanno ritenuto come volontario l’omicidio - hanno dunque ridotto la condanna inflittagli dal Gup di Vibo in abbreviato, ovvero di otto anni e due mesi (QUI), a sei anni e due mesi ritenendo di dover unire in un solo reato le accuse contestategli, ovvero di porto d’arma in luogo pubblico e di detenzione illegale di un fucile.

La vittima, come si ricorderà, venne uccisa con un colpo di fucile che lo attinse alla testa. Sempre nel corso del rito abbreviato è stato anche rinviato a giudizio Pasquale Evolo, 53enne di Paravati, entrato nel cerchio delle indagini in un secondo tempo (QUI), ritenuto responsabile di una colluttazione con Polito in seguito alla quale sarebbe partito il colpo mortale.