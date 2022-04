Confcommercio Calabria partecipa al Forum Internazionale dell’associazione

Si è svolto nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 aprile, a Roma, il Forum Internazionale di Confcommercio, al quale hanno partecipato, in rappresentanza di Confcommercio Calabria Centrale, il presidente Pietro Falbo e il direttore Giovanni Ferrarelli.

L’evento, organizzato in collaborazione con The European House – Ambrosetti, rappresenta un appuntamento annuale per i massimi responsabili dell’economia dei servizi e, più in generale, della business community; un momento importante per dibattere, autorevolmente, dei temi cari a tutta la società moderna ed un’occasione di confronto e condivisione sui principali temi economici nazionali ed internazionali.

Oltre al Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, hanno preso parte agli incontri delle due giornate Luigi Di Maio, Renato Brunetta, Enrico Giovannini e Mara Carfagna, che, durante il suo intervento, ha posto l’accento sul fatto che il successo dell’operazione di ripresa del Paese dipenda dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, soprattutto in Calabria e al sud.

Anche negli interventi degli altri ministri ed in quelli dei più autorevoli economisti nazionali ed internazionali presenti all’iniziativa, è emersa la necessità di approfittare dell’occasione irripetibile del Pnrr, superando le difficoltà tecniche e progettuali che stanno riscontrando gli enti locali, che rappresentano i beneficiari principali del piano.

Sulla scia di quanto discusso acquista ulteriore importanza e valore l’iniziativa, già messa in atto da Confcommercio Calabria Centrale, di costituire una fondazione proprio con l’obiettivo di coadiuvare e supportare le amministrazioni, gli enti locali e l’intero tessuto economico in tutte le attività di ideazione e realizzazione delle attività progettuali, per poter cogliere al meglio proprio le opportunità offerte Pnrr.

"Queste iniziative, che coinvolgono alcune delle più importanti personalità del mondo economico e politico, costituiscono una straordinaria occasione di discussione, condivisione e confronto, offrendo la possibilità di analizzare approfonditamente le dinamiche economiche ed individuare, di conseguenza, gli interventi e le attività politiche più idonee per favorire lo sviluppo imprenditoriale ed economico del nostro territorio" ha dichiarato il Presidente Pietro Falbo.

"In questi due giorni sono stati affrontati i temi riguardanti lo scenario internazionale, le riforme europee su fisco e patto di stabilità, la crescita e Sud, le sfide del settore energetico, della sostenibilità e dei trasporti, ma, soprattutto, è stata ribadita, da tutti gli economisti presenti, l’importanza che il Pnrr può avere nella rinascita e nella ripresa economica dei nostri territori, e del Sud in generale, al quale è stato destinato il 40% delle risorse disponibili" ha evidenziato il Direttore Giovanni Ferrarelli. "In questo contesto, allo scopo di concretizzare queste opportunità e trasformarle in benefici all’economia reale del nostro territorio, Confcommercio Calabria Centrale ha costituito la Fondazione VentiVentuno, un organo tecnico in grado di supportare gli enti locali ad intercettare tutte le opportunità messe a disposizione dal Pnrr".