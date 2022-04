Covid, flessione dei contagi (+2.063) ma non dei decessi (+6)

Dopo il balzo in avanti registrato ieri, i contagi da coronavirus in Calabria tornano a diminuire. Sono stati rilevati infatti 2.063 nuovi casi a fronte di 1.506 guariti, dovuti anche ad un lieve calo dei tamponi processati (+10.218). Non accennano a diminuire i decessi (+6).



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza (+656), seguita da Reggio Calabria (+626), Catanzaro (+359), Crotone (+255) e Vibo Valentia (+156), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+11). Processati 2 milioni e 926.629 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 20,19%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 90.039 (+656), mentre i casi attivi sono 48.046. Di questi, 47.961 sono in isolamento, 79 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 40.937 guariti e 1.056 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 135.347 (+626), mentre i casi attivi sono 8.746. Di questi: 8.653 in isolamento, 90 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 125.848 i guariti e 753 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 52.168 (+359), mentre i casi attivi sono 7.599. Di questi, 7.508 in isolamento, 83 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 44.289 i guariti e 280 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 36.354 (+255) mentre gli attivi sono 3.290, di cui 3.269 in isolamento domiciliare e 21 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 32.845 i guariti e 219 i deceduti.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 38.166 (+156) mentre gli attivi sono 18.304. Di questi: 18.286 si trovano in isolamento, 18 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 19.692 i guariti e 170 i deceduti.