Torch Run, Bruni: “Sport sia fenomeno di inclusione sociale”

"Una manifestazione all’insegna della speranza e dell’allegria con lo sport protagonista e sempre di più fenomeno di inclusione sociale che unisce e avvicina". Lo ha scritto in una nota Amalia Bruni, presente alla manifestazione e leader dell’opposizione in Consiglio Regionale.

"La tappa calabra dell’accensione della torcia paralimpica, stamattina nel piazzale antistante la Cittadella qui a Catanzaro, è stata una iniziativa che ha visto protagonisti gli atleti diversamente abili di questa regione che hanno già dato prova della loro bravura, donando ai calabresi vittorie, medaglie e coppe anche nel passato più vicino" prosegue la Bruni. "Sono atleti a cui va tutta la nostra ammirazione per l’impegno e la volontà con cui tengono alti i valori dello sport in tutte le discipline".

"Ho ascoltato con interesse i loro interventi e sono rimasta molto colpita quando uno di loro ha detto di essere contento perché finalmente poteva sentirsi importante. Ecco, secondo me il vero scopo dello sport è quello di far emergere, pur nelle difficoltà, il meglio da ognuno di noi, e questa è una grande lezione di vita" conclude. "Non parliamo solo di atleti formidabili ma anche di persone speciali da cui possiamo imparare tanto".