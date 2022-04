Troppo evasivo al controllo, in casa gli trovano marijuana e semi di canapa

È stato un movimento sospetto nei pressi dell’abitazione di un individuo già noto ai poliziotti per averlo tenuto già sott’occhio in altre circostanze a portare gli agenti della squadra mobile ad eseguire un arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il fare sbrigativo del soggetto, decisamente elusivo alla semplice richiesta dei poliziotti di poterlo identificare, ha indotto quest’ultimi a volerci vedere chiaro decidendo di entrare nella casa dalla quale, poco prima, l’avevano visto uscire con passo svelto.

E proprio durante la perquisizione è saltato fuori un etto di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, oltre a del materiale per il confezionamento e ad un bilancino elettronico di precisione.

Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di 210 semi di canapa indiana, del materiale fertilizzante e di concime utilizzati per la coltivazione indoor della droga; inoltre aveva il classico kit artigianale di illuminazione e riscaldamento formato da quattro lampade alogene.

L’arrestato è stato posto ai domiciliari. Le operazioni sono state eseguite in linea con la Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta dal procuratore Camillo Falvo.