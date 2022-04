Concerti. A Catanzaro il tributo a Gershwin con il Marco Guidolotti Jazz Quartet

Un tributo alla musica di George Gershwin e un racconto della sua vita. Protagonisti di un appuntamento di grande rilevanza sarà il Marco Guidolotti Jazz Quartet.

‘Gershwin Suite’, organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, presieduta da Daniela Faccio, si terrà venerdì 29 aprile, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo ‘De’ Nobili’ di Catanzaro. Il concerto è inserito nell’ambito del progetto CIDIM Circolazione Musicale in Italia.

«Era da tempo che perseguivamo l’obiettivo di inserire nella nostra rassegna musicale un concerto dedicato a George Gershwin, uno dei compositori più importanti del ‘900. Marco Guidolotti e la sua band ci daranno la possibilità di apprezzare musiche che oramai sono considerate dei classici senza tempo». Le parole della Presidente Faccio sottolineano l’importanza avuta da Gershwin nel panorama musicale mondiale. Il suo crossover tra i generi ha creato una identità di un autore che ha regalato delle perle come la ‘Rapsodia in blu’, ‘Un americano a Parigi’ e ’Porgy and Bess’, opere che ancora oggi sono inarrivabili.

Le tessiture musicali jazz, blues e classiche scritte dal compositore americano saranno esaltate dall’estrema qualità del quartetto guidato da Marco Guidolotti, che con il suo sax baritono mostra una espressività non comune. Non solo una narrazione musicale, quella a cui si potrà assistere nel corso del concerto. Immagini, video inediti della New York degli anni ‘20 e ‘30, ma anche le parole con cui Gino Saladini racconterà la vita di un mito della musica, creeranno il perfetto connubio tra i racconti della vita e le composizioni di un artista che è riuscito a rivoluzionare il modo di concepire la musica

Marco Guidolotti, al sax baritono, Felice Tazzini, al pianoforte, Francesco Pierotti, al pianoforte e Valerio Vantaggio, alla batteria, e la voce narrante di Saladini sapranno condurci nel mondo degli Anni Ruggenti degli Stati Uniti. Questo è stato il periodo in cui, accanto alla rivoluzione industriale, alla xenofobia e al proibizionismo, l’America trovava in George Gershwin un artista che ha saputo coinvolgere un vasto pubblico con le sue composizioni. Ogni classe sociale è riuscita ad apprezzare le opere di un musicista straordinario.

Il Marco Guidolotti Jazz Quartet proporrà brani tratti dal songbook di George Gershwin da solo, unitamente ad altri che portano la firma congiunta con il fratello Ira. L’immancabile ‘Rapsodia In Blu’, inserita anche da Woody Allen nel suo film ‘Manhattan’, ‘The Man I Love’, famosa anche nella straordinaria interpretazione di Billie Holiday, ‘’S Wonderful’, che conta migliaia di esecuzioni, ‘Love Is Here To Stay’, che ha nella esecuzione di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong il suo vertice più alto, e la sublime ‘Summertime’ sono solo alcuni esempi di un repertorio che non mancherà di farci sognare ad occhi aperti, grazie alle perfette riletture del Marco Guidolotti Jazz Quartet.

Sarà possibile assistere al concerto del Marco Guidolotti Jazz Quartet con l’abbonamento per l’anno 2022 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto. L’ingresso sarà consentito solo se muniti di Super Green Pass e di mascherina FFP2.