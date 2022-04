Statua Mancini a Cosenza, Fondazione: “Grati all’autore per le emozioni che sta regalando”

Il Maestro Domenico Sepe e la statua

“Siamo grati al Maestro Domenico Sepe per aver riportato il Leone socialista tra la sua gente dopo venti anni. Il suo talento, la sua passione e la sua dedizione stanno regalando a tutti coloro che lo incontrano nuovamente sotto il Comune emozioni forti. Grazie davvero”. Così in una nota della Fondazione Giacomo Mancini dopo la scopertura della statua in bronzo a grandezza naturale dedicata al leader socialista.

A stretto giro l’autore dell’opera ha così risposto «È stato un grande onore. Come ho detto all’inaugurazione in ogni centimetro dell’opera c’è passione e amore. Ora sarò legato per sempre alla città di Cosenza, io come i miei figli in futuro avremo sempre un buon motivo per ritornare! Grazie di cuore alla Fondazione Giacomo Mancini e alla sua famiglia Mancini dell’accoglienza e -ha concluso Domenico Sepe - alla città tutta per l’abbraccio del 25 aprile».