Drammatico investimento a Pizzo: donna ricoverata in gravi condizioni

È stata ricoverata d'urgenza ed in gravi condizioni la sessantenne investita questa sera a Pizzo, lungo Via Nazionale. Diversi i traumi riportati dalla malcapitata, che tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.

Il drammatico investimento è avvenuto attorno all'ora di cena, quando un'auto ha travolto la passante. L'uomo alla guida del mezzo si è fermato per prestare soccorso ed allertare i sanitari del 118, che hanno poi trasportato la donna allo Jazzolino di Vibo Valentia.

Sul posto anche i Carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica del sinistro e fare piena luce sull'accaduto.