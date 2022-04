Rigenerazione urbana, avviate audizioni su bozza di legge regionale

Filippo Mancuso

"Avevamo annunciato come Ufficio di Presidenza e d’intesa con la Commissione competente - dopo l’intervento della Consulta che ha sancito l’incostituzionalità degli articoli 2 e 3 della legge regionale numero 21 del 2010 recante ‘Modifiche e integrazioni al Piano Casa’ per violazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e del principio di leale collaborazione - l’assunzione di un provvedimento legislativo di superamento. Ed è quando sta avvenendo in Commissione con l’iter legislativo avviato oggi”. Lo dichiarano in una nota il presidente del consiglio regionale, Filippo Macuso, ed il presidente della IV commissione Pietro Raso.

"La Commissione, infatti, ha oggi positivamente proceduto alle audizioni di tutti i soggetti che sulla bozza di legge ‘Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione, il riuso e la densificazione’ hanno titolo ad intervenire" prosegue la nota. "L’intento è restituire tranquillità ai cittadini e a tutte le iniziative che gravitano nel settore dell’edilizia. Si intende agire sugli strumenti di tutela ambientale e paesaggistica in ragione dell’unitarietà della nozione di territorio, cosi come segnala la Consulta".