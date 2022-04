Covid, nuova impennata di contagi (+3.057) e ricoveri (+13)

Tornano ad aumentare i casi di coronavirus in Calabria. Un aumento che non è inaspettato, visto l'aumento dei tamponi processati nelle ultime 24 ore (ben 13.692) rispetto agli ultimi giorni. Sono infatti 3.057 i nuovi casi accertati, in linea con i 3.243 guariti. Pesano però i nuovi ricoveri (+13) ed i decessi (+6).

Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza (+978), seguita da Catanzaro (+882), Reggio Calabria (+602), Crotone (+374) e Vibo Valentia (+214), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+8). Processati 2 milioni e 916.411 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività stabile al 22,33%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 89.383 (+978), mentre i casi attivi sono 47.877. Di questi, 47.792 sono in isolamento, 79 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 40.451 guariti e 1.055 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 51.809 (+882), mentre i casi attivi sono 7.659. Di questi, 7.566 in isolamento, 86 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 43.872 i guariti e 278 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 134.721 (+602), mentre i casi attivi sono 8.404. Di questi: 8.306 in isolamento, 95 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 125.566 i guariti e 751 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 36.099 (+373) mentre gli attivi sono 3.218, di cui 3.198 in isolamento domiciliare e 20 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 32.663 i guariti e 218 i deceduti.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 38.010 (+214) mentre gli attivi sono 18.281. Di questi: 18.246 si trovano in isolamento, 17 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 19.559 i guariti e 170 i deceduti.