Casabona, scoperta piantagione di canapa indiana: era curata da tre incensurati

Una vasta coltivazione di canapa indiana è stata scoperta dai Carabinieri della stazione di Casabona, nel crotonese, al termine di un'indagine avviata lo scorso mese di luglio. L'attività di controllo ha riguardato due specifici terreni siti in località Valle delle Donne, ed ha coinvolto tre persone, incensurate e senza alcun legame con la criminalità.

Nello specifico, i militari hanno posizionato delle telecamere per monitorare costantemente la situazione, scoprendo così la piantagione era curata quasi esclusivamente da tre soggetti: B.F. operaio sessantaseienne; P.F. bracciante agricola sessantaquattrenne; ed M.R. casalinga quarantaseienne. Nel corso delle attività di controllo è stato sorpreso ad irrigare la piantagione anche un ulteriore soggetto - C.V. quarantaseienne con precedenti specifici per droga - che tuttavia non è coinvolto nell'odierna operazione.

Concluse le verifiche del caso, che hanno permesso di accertare come la coltivazione fosse totalmente abusiva e priva di ogni autorizzazione, i tre soggetti sono stati arrestati con l'accusa di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. L'intera piantagione, composta da 136 piante di altezza compresa tra i 250 ed i 350 centimetri, sono state sequestrate.

Al termine delle formalità di rito, per i tre indagati è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Casabona.