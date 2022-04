Caritas nel mirino dei vandali. Sindaco: “Gesti ignobili. Saremo, sempre, al loro fianco”

La Caritas di Crotone, nelle ultime settimane, è stata vittima di una serie di atti vandalici. In particolare, secondo quanto reso noto dalla stessa Caritas sui social, sono finite nel mirino dei vandali le insegne davanti le porte degli uffici e, successivamente, il pulmino per il trasporto degli anziani che è stato imbrattato con delle uova.

Un duro colpo per la Caritas che si appellata alle istituzioni, enti e cittadini “affinché come «bene comune» venga riconosciuta anche la mano che i volontari e operatori tendono al prossimo ogni giorno Sono state divelte e distrutte”.

A tal proposito, non si è fatta attendere la risposta del Sindaco Vincenzo Voce che, esprimendo solidarietà, a definito quanto accaduto “gesti ignobili che condanniamo senza riserve”.

Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Proprio nei giorni scorsi ho avuto modo di incontrare i rappresentanti della Caritas in occasione della disponibilità offerta per l’istituzione di una “stanza protetta” per ospitare incontri tra minori e genitori ed apprezzare, ancora una volta, con quanta sensibilità ed attenzione sono al servizio della comunità cittadina e dei più deboli. Atti vandalici compiuti contro queste persone così aperte e disponibili nei confronti degli altri generano grande amarezza”.

“Purtroppo la strada del bene trova ostacoli anche in cattivi maestri – sostiene il Sindaco - che incitano all’intolleranza, che mettono all’indice chi opera per il bene collettivo e favoriscono gesti che colpiscono non i singoli ma l’intera collettività. Per fortuna – precisa -sono voci fuori dal coro che non rappresentano la comunità cittadina.”

“Alla Caritas va tutta la nostra vicinanza e l’invito ad andare avanti nel percorso che così meritoriamente portano avanti. Saremo, come sempre, al loro fianco”, ha dichiarato infine Voce.