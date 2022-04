In viaggio per la Sicilia con oltre 3 kg di coca in auto: arrestate tre calabresi

Rada di San Francesco

Ancora droga in viaggio dalla Calabria verso la Sicilia. Questa volta a fare da “corriere” tre donne calabresi tra i 20 e i 50 anni, che però non hanno portato a termine la consegna in quanto sono state sgamate dal fiuto del labrador Ivan, cane del nucleo cinofili di Nicolosi.

Le tre - madre, figlia e un'amica di quest'ultima - tutte incensurate, sono state fermate nella rada di San Francesco, a Messina, dai militari dell'Arma della stazione di Gazzi e dell’unità cinofile catanesi, mentre viaggiavano su un’auto condotta dalla 50enne.

Come dicevamo, è stato il fiuto del labrador Ivan a condurre i militari verso qualcosa di sospetto nel bagagliaio. Una volta aperto il cofano, infatti, vi hanno rinvenuto 3,6 chilogrammi di cocaina suddivisa in tre panetti.

Le analisi sulla droga, che è stata sequestrata, hanno accertato la purezza della sostanza stupefacente. Inevitabile l’arresto per le donne che sono state condotte nella casa circondariale “Gazzi” di Messina.