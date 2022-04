Paziente obeso necessita di un ricovero: non può usare le scale, intervengono i Vvff

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Particolare intervento oggi a Cosenza per le Squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale che sono intervenute in Via Raffaele Cardamone per soccorrere una persona affetta da obesità impossibilitata ad uscire di casa.

Il malcapitato, con necessità urgente di un ricovero, era stato assistito dai sanitari del Suem118 che non hanno potuto però effettuare il trasportato con semplice barella attraverso il vano scala dello stabile.

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, il paziente è stato assicurato su una barella toboga e successivamente sulla scala aerea per il trasferimento sino al piano strada, dove attendeva un'ambulanza che lo ha condotto in ospedale per le cure del caso.