Crotone: in assegnazione i voucher per l’acquisto di beni primari per l’infanzia

Al via a Crotone l’assegnazione di voucher per l’acquisto di beni primari per l’infanzia per madri o padri soli con figli minori di età compresa tra 0-36 mesi o donne sole in stato di gravidanza.

A renderlo noto l’assessore alle Politiche Sociali, Filly Pollinzi, che ufficializza la pubblicazione dell’avviso e della domanda sul sito del Comune.

L’iniziativa si inserisce negli interventi programmati dall’Ambito Sociale di Crotone, composto dai comuni di Belvedere Spinello, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale, oltre al comune di Crotone in qualità di ente capofila.

L’avviso -precisa una nota dell’Ente - prevede e regola l’erogazione di un voucher spendibile presso farmacie, parafarmacie ed esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

Con il voucher possono essere acquistati beni per la prima infanzia come prodotti per l’igiene, pannolini, apparecchi per l’allattamento al biberon, alimenti per la crescita e lo svezzamento, farmaci da banco per bambini, ausili per l’allattamento ed integratori. La domanda dovrà essere inoltrata al protocollo del Comune entro l’11 maggio 2022.