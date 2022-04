I prodotti del Progetto BellaCalabria del Gal Kroton al MotoGP del Mugello

Dal 27 al 29 Maggio in occasione del Gran Premio d’Italia del MotoGP Autodromo Internazionale del Mugello i prodotti del progetto BellaItalia patrocinato dal Gal Kroton saranno esposti e degustati presso l’area dedicata ai servizi VIP Village. Una vetrina internazionale ed eccezionale per 16 produttori calabresi ed i loro prodotti che potranno avere una grande opportunità di visibilità mondiale.

Per il Presidente del Gal Kroton Natale Carvello “sarà una grande occasione di promozione non solo per il territorio calabrese ma anche per la Calabria, un’opportunità di valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari”.

Gli aspetti organizzativi saranno curati da Giovanni Bella Food Beverage Manager di BellaCalabria nonché esperto di logistica e commercio mondiale, che si occuperà anche della gestione dei rapporti con gli operatori commerciali.