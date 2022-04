Covid in Calabria: 7 vittime in 24 ore e contagi nuovamente in salita (+1.316)

Aumentano nuovamente i casi Covid-19 in Calabria. Nelle ultime 24 ore, a fronte dei 5.715 tamponi effettuati, sono 1.316 le persone risultate positive al Sars-CoV-2, quasi il doppio rispetto a ieri quando i casi sono stati 823 (LEGGI). Sono invece 7 i decessi: due nel Cosentino e 2 Reggino, 2 nel Catanzarese, uno nel Crotonese.

Il territorio che registra più casi è il Cosentino con i suoi 458 nuovi positivi, seguono Reggio Calabria (+353), Catanzaro (+243), Crotone (+205), Vibo Valentia (+49).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 349.373, mentre i decessi totali sono stati 2.479. I guariti di oggi sono 963 per un totale di 260.573 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 86.321 (+346).

Stabile la situazione nelle strutture sanitarie calabresi. In reparto sono ricoverate 284 persone, mentre in terapia intensiva sono 17 i pazienti che necessitano di cure. In isolamento domiciliare sono in 86.020 (+347).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al Coronavirus salgono 134.119 (+353) mentre i casi attivi sono 8.388. Di questi: 8.290 in isolamento, 94 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 124.982 i guariti e 749 i morti.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 50.927 (+243), mentre i casi attivi sono 7.710. Di questi, 7.621 in isolamento, 81 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 42.939 i guariti e 278 decessi.

Nel Cosentino, invece, i positivi riscontrati raggiungono quota 88.405 (+458), mentre i casi attivi sono 47.119. Di questi, 47.037 sono in isolamento, 77 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 40.234 guariti e 1.052 deceduti. L'ASP di Cosenza comunica “466 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione”.

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 35.726 (+205), mentre gli attivi sono 4.051, di cui 4.035 in isolamento domiciliare e 16 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 31.458 i guariti e 217 i deceduti.

Nel Vibonese, il computo totale è di 37.796 (+49) e gli attivi sono 18.371. Di questi: 18.355 si trovano in isolamento, 16 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 19.255 guariti e 170 i deceduti.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 8 positivi. Il totale dei casi è di 2.400 casi. Gli attuali positivi sono 682 (+8), tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.705 e i decessi 13.