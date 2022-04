Gestiva autolavaggio abusivo e prendeva l’Rdc: sequestro ad Isola Capo Rizzuto

Un autolavaggio completamente abusivo e privo di autorizzazioni è stato scoperto dagli agenti della Divisione Pasi ad Isola Capo Rizzuto, a seguito di un controllo svolto assieme a personale dell'Arpacal. Il controllo ha riguardato diverse attività, ed ha permesso di scoprire una serie di illeciti concentrati presso la stessa attività.

L'autolavaggio infatti era totalmente abusivo, senza alcuna autorizzazione o certificazione comunale, nè risultava iscritto all'albo delle imprese del territorio. Le acque impiegate confluivano in una vasca esterna poco distante, non idonea a trattenere i reflui che per tanto venivano sistematicamente sversati nel suolo circostante, così come accertato da un controllo dedicato.



Inoltre, ad aggravare ulteriormente la situazione, non solo la presenza di un dipendente in nero, ma anche il fatto che il titolare dell'attività percepisse il Reddito di Cittadinanza. Scattata così la denuncia per inquinamento e danneggiamento del sottosuolo, assieme ad una sanzione amministrativa da 500 euro per l'utilizzo illecito di un'insegna riferita ad una attività non registrata.

L'intera struttura è stata sequestrata assieme alla vasca di contenimento delle acque reflue. Ulteriori controlli saranno svolti nei giorni a seguire, in relazione al sussidio percepito ed all'impiego di manodopera senza contrattualizzazione.