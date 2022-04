Filogaso, scontro tra furgoni: lievemente feriti i conducenti

Paura questa mattina a Filogaso, nel vibonese, dove si è verificato un incidente stradale lungo la Strada Provinciale 64. Per motivi ancora in fase di accertamento, due furgoni si sono scontrati mentre procedevano in direzione opposta.

Dopo lo scontro entrambi i conducenti dei mezzi sono usciti sulle loro gambe, e sono stati soccorsi dai passanti che nel frattempo avevano allertato le forze dell'ordine, ora sul posto per i rilievi del caso. Fortunatamente, nessuno dei due è rimasto ferito seriamente, ma hanno riportato solo lievi escoriazioni.