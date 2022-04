Riccardo Lavino ottiene il pass per gli assoluti decathlon

Riccardo Lavino

È stata una performance agonistica al di là di ogni aspettativa quella realizzata da Riccardo Lavino al Trofeo nazionale delle Province riservato alle prove multiple, andato in scena lo scorso week end al campo Coni “A. Penna” di Reggio Calabria. Il promettente decatleta reggino classe 2000, in forza all’Atletica Barbas, ha polverizzato il proprio personale, ottenendo 6491 punti e migliorandosi in ben sette discipline su dieci. Solo nei lanci (giavellotto, asta e disco) non è riuscito a ritoccare i suoi precedenti primati.

L’eccellente prestazione gli è valsa il pass per i campionati italiani assoluti di prove multiple, in programma a Roma dal 24 al 26 giugno. Il tutto per la gioia del suo allenatore Luigi Barbarello, del presidente della società di appartenenza Salvatore Calcagno e del neo presidente della Fidal Calabria Vincenzo Caira, tutti presenti sulla pista reggina e soddisfatti per i risultati del loro pupillo, punta di diamante di un movimento in sensibile crescita.

Questi, nel dettaglio, i risultati conseguiti da Lavino a Reggio Calabria: 100 m. 11.45 (763 punti); lungo 6.40 (675 punti); peso 11.17 (556 punti); alto 1.91 (723 punti); 400 m. 52.59 (699 punti); 110 h 15.65 (773 punti); disco 30.70 (478 punti); asta 4.20 (673 punti); giavellotto 47.38 (550 punti); 1500 m. 4.53.03 (601 punti).

Prossimo appuntamento un meeting in terra toscana, a Firenze, in preparazione del grande appuntamento di giugno nella capitale dove Lavino, unico calabrese ai nastri di partenza nel decathlon, vorrà stupire ancora e ulteriormente migliorarsi al cospetto dei migliori decatleti del panorama nazionale.