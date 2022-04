Abitazione in fiamme a Pedace, soccorsa una persona

Attimi di apprensione questa mattina nel comune di Pedace - Casali del Manco, dove alle prime luci dell'alba una palazzina di tre piani è stata interessata da un incendio. L'allarme è stato lanciato alel 5:40, ed i Vigili del Fuoco del comando di Cosenza si sono fiondati in Via Paolo Cappelli per domare le fiamme e soccorrere i residenti.

All'interno dello stabile dimorava solo una persona, tratta in salvo e messa al sicuro. Successivamente, l'intervento dei vigili ha permesso di spegnere completamente le fiamme, mentre sono ancora in corso le operazioni di bonifica.

Lo stabile è stato dichiarato temporaneamente inagibile. In corso i dovuti accertamenti per comprendere l'origine delle fiamme.