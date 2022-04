Covid, pochi tamponi processati: “solo” 823 nuovi casi, alti i decessi (+7)

Il consueto calo del lunedì quest'oggi appare più accentuato a causa del ponte festivo. Nelle ultime 24 ore infatti risultano "solo" 823 nuovi casi di contagio da coronavirus, a fronte di 753 guariti. Un dato che si spiega con l'esiguo numero di tamponi processati, fermo a 3.450.



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza (+296), seguita da Reggio Calabria (+188), Catanzaro (+156), Crotone (+142) e Vibo Valentia (+32), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+9). Processati 2 milioni e 897.004 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività stabile al 23,86%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 87.947 (+296), mentre i casi attivi sono 46.666. Di questi, 46.588 sono in isolamento, 73 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 40.231 guariti e 1.050 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 133.766 (+188), mentre i casi attivi sono 8.687. Di questi: 8.588 in isolamento, 95 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 124.332 i guariti e 747 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 50.684 (+156), mentre i casi attivi sono 7.690. Di questi, 7.595 in isolamento, 86 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 42.718 i guariti e 276 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 35.521 (+142) mentre gli attivi sono 3.936, di cui 3.921 in isolamento domiciliare e 15 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 31.369 i guariti e 216 i deceduti.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 37.747 (+32) mentre gli attivi sono 18.322. Di questi: 18.307 si trovano in isolamento, 15 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 19.225 i guariti e 170 i deceduti.