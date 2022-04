Tv. In Calabria avanza la digitalizzazione: domani il passaggio di alti 90 Comuni

In Calabria avanza spedita la rivoluzione della tv digitale terreste di ultima generazione (dvb-t2). Domani, martedì 26 aprile, altri 90 Comuni saranno coinvolti alle operazioni di ricollocazione delle frequenze.

Per continuare a vedere l’intera offerta tv - nei casi in cui la procedura non avviene automaticamente - si dovrà effettuare la risintonizzazione degli apparecchi televisivi. La programmazione regionale della Calabria sarà comunque sempre visibile sul canale 821.

L’ELENCO DEI COMUNI

• Albi • Amaroni • Amato • Andali • Badolato • Belcastro • Borgia • Botricello • Briatico • Caraffa di Catanzaro • Catanzaro • Cessaniti • Cicala • Cortale • Cropani • Curinga • Cutro • Davoli • Delianuova • Dinami • Feroleto Antico • Filadelfia • Filandari • Filogaso • Fossato Serralta • Francica • Gasperina • Gimigliano • Gioia Tauro • Girifalco • Gizzeria • Guardavalle • Ionadi • Isola di Capo Rizzuto • Jacurso • Lamezia Terme • Magisano • Maida • Maierato • Marcellinara • Melicuccà • Miglierina • Mileto • Montepaone • Monterosso Calabro • Palermiti • Palmi • Pentone • Pianopoli • Pizzo • Platania • Rizziconi • Roccabernarda • Rombiolo • Rosarno • San Calogero • San Costantino Calabro • San Floro • San Gregorio d’Ippona • San Pietro a Maida • San Pietro Apostolo • San Procopio • San Sostene • Sant’Andrea Apostolo dello Ionio • Sant’Eufemia d’Aspromonte • Sant’Onofrio • Santa Caterina dello Ionio • Satriano • Sellia • Sellia Marina • Seminara • Serrastretta • Sersale • Settingiano • Simeri Crichi • Sinopoli • Sorbo San Basile • Soverato • Soveria Simeri • Squillace • Stalettì • Stefanaconi • Taverna • Tiriolo • Tropea • Vallefiorita • Vibo Valentia • Villa San Giovanni • Zagarise • Zungri.