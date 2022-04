Automobilismo. Ottimo esordio per Molinaro a Monza nel Bmw M2 Cs Racing Cup Italia

Danny Molinaro

Missione compiuta e primi obiettivi raggiunti per Danny Molinaro al debutto sul circuito internazionale di Monza nel BMW M2 Cs Racing Cup Italy.

Tre giorni di totale apprendistato che hanno convinto riguardo la grande duttilità del pilota, passato con grandi ambizioni da una vettura molto leggera, alimentata da un propulsore motociclistico di 1000 cc, ad un Gt di quasi 3000 cc e circa 450 hp. Per altro il weekend sul circuito internazionale, riconosciuto da tutti come il tempio della velocità, ha offerto tutte le condizioni possibili con asfalto asciutto, umido e allagato. Tutto utile ai fini del "rodaggio" che il 23enne luzzese si proponeva.

“Abbiamo provato e gareggiato in tutte le condizioni possibili – ha commentato Molinaro- e questo sicuramente è servito per il mio apprendistato e per lo sviluppo della vettura che i tecnici di Ac Racing stanno facendo. Per quel che mi riguarda dalle libere a gara 2 ho cercato di adattare sempre più la mia guida alle caratteristiche di questa macchina che ovviamente sono diverse dalla precedente. Prima del prossimo round, che si disputerà a giugno sul circuito di Misano, contiamo di fare altre prove per cercare di poter essere subito competitivi in quella occasione. Considerando che qui a Monza si trattava di una gara test ci riteniamo soddisfatti, si tratta adesso di ridurre il gap prima in termini di secondi poi verrà il momento di lavorare sui centesimi. Bisogna crescere....io credo di riuscire a farlo rapidamente”.

Il prossimo impegno con il BMW M2 Cs Racing è previsto peril 4 e 5 giugno sul circuito di Misano.