Perde il controllo dell’auto e finisce nel fiume: soccorso un uomo a Cirò Marina

Momenti di apprensione questa mattina a Cirò Marina, dove un'auto è uscita fuori strada cadendo nel bel mezzo del fiume Lipuda. Un incidente in solitaria che non ha coinvolto altri veicoli, e che fortunatamente non ha provocato vittime nè feriti: il conducente dell'auto infatti è riuscito ad uscire autonomamente dal mezzo, raggiungendo la riva ed allertando i soccorsi.

Sul posto sono rapidamente giunti i Vigili del Fuoco della squadra locale, assieme alle unità del Nucleo Speleo Alpino Fluviale. Ispezionata l'auto con il gommone in dotazione, è stato possibile effettuare tutte le procedure del caso per recuperare il veicolo ed evitare che affondasse definitivamente. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.