Rombiolo, cane precipita in un dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco

Brutta disavventura questa mattina in contrata Presugeto a Moladi, nel comune di Rombiolo. Un uomo che si trovava in zona ha visto precipitare il proprio cane in un dirupo profondo circa una decina di metri, e nel tentativo di soccorrerlo è scivolato a sua volta non riuscendo più a salire.

A causa del pendio piuttosto ripido, composto da terra e sassi e dunque molto franoso, l'uomo è rimasto a sua volta bloccato vedendosi costretto ad allertare i Vigili del Fuoco. Giunta subito sul posto una squadra del nucleo speleo-alpino-fluviare, che dopo una prima ricognizione dell'area è riuscita a trarre in salvo i due malcapitati.

Nè l'uomo nè il cane sono rimasti feriti. Entrambi sono stati riportati in prossimità della strada, dalla quale sono stati in grado di proseguire autonomamente.