Covid, contagi stabili (+2.119) e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Contagi stabili in Calabria nelle ultime 24 ore: lo conferma il bollettino sull'andamento del coronavirus, con 2.119 nuovi casi registrati a fronte di 2.100 guariti. Lieve aumento dei posti letto occupati (+3) mentre non si registra alcun decesso.



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza (+753), seguita da Catanzaro (+535), Reggio Calabria (+525), Crotone (+213) e Vibo Valentia (+132), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+14). Processati 2 milioni e 893.554 tamponi (+9.041) da inizio pandemia, con un tasso di positività stabile al 23,44%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 87.651 (+700), mentre i casi attivi sono 46.373. Di questi, 46.294 sono in isolamento, 74 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 40.229 guariti e 1.049 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 50.528 (+535), mentre i casi attivi sono 7.583. Di questi, 7.487 in isolamento, 80 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 42.670 i guariti e 275 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 133.578 (+525), mentre i casiattivi sono 9.096. Di questi: 8.995 in isolamento, 96 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 123.740 i guariti e 742 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 35.379 (+213) mentre gli attivi sono 3.861, di cui 3.847 in isolamento domiciliare e 14 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 31.302 i guariti e 216 i deceduti.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 37.715 (+132) mentre gli attivi sono 18.330. Di questi: 18.317 si trovano in isolamento, 13 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 19.215 i guariti e 170 i deceduti.